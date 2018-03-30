Экс-президент «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге

В деле о мошенничестве с акциями «Балтийского торгового дома» новый поворот.
В Петербурге на два месяца заочно арестован бывший президент «Балтийского банка» Олег Шигаев. Его подозревают в мошенничестве на три миллиарда рублей.
С ходатайством о заключении банкира под стражу обратились следователи, которые ведут дело о хищении 33 миллионов акций и легализации незаконных доходов. Заседание Куйбышевского районного суда сегодня прошло без обвиняемого.
Адвокат Шигаева подтвердил, что 55-летний бизнесмен сейчас находится в Швейцарии. Ранее Генпрокуратура запрашивала власти этой страны об экстрадиции подозреваемого. Кроме того, Шигаев объявлен в международный розыск, передает «Фонтанка».
С ходатайством о заключении банкира под стражу обратились следователи, которые ведут дело о хищении 33 миллионов акций и легализации незаконных доходов. Заседание Куйбышевского районного суда сегодня прошло без обвиняемого.
Адвокат Шигаева подтвердил, что 55-летний бизнесмен сейчас находится в Швейцарии. Ранее Генпрокуратура запрашивала власти этой страны об экстрадиции подозреваемого. Кроме того, Шигаев объявлен в международный розыск, передает «Фонтанка».
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