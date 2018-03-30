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    Экс-президент «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге. Санкт-Петербург, банки, мошенничество, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-президент «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге

    Экс-президент «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге

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    Экс-президент «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге

    <nobr>Экс-президент</nobr> «Балтийского банка» заочно арестован в Петербурге

      В деле о мошенничестве с акциями «Балтийского торгового дома» новый поворот.

      В Петербурге на два месяца заочно арестован бывший президент «Балтийского банка» Олег Шигаев. Его подозревают в мошенничестве на три миллиарда рублей.

      С ходатайством о заключении банкира под стражу обратились следователи, которые ведут дело о хищении 33 миллионов акций и легализации незаконных доходов. Заседание Куйбышевского районного суда сегодня прошло без обвиняемого.

      Адвокат Шигаева подтвердил, что 55-летний бизнесмен сейчас находится в Швейцарии. Ранее Генпрокуратура запрашивала власти этой страны об экстрадиции подозреваемого. Кроме того, Шигаев объявлен в международный розыск, передает «Фонтанка».

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