Начальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед

Вице-губернатор Николай Бондаренко отправил в отставку гендиректора жилкомсервиса №1 Петроградского района.

Решение об увольнении было принято сегодня, после того как на прохожую на Большом проспекте Петроградской стороны с крыши упала наледь. Также глыба рухнула и с крыши дома на Каменноостровском проспекте.



К счастью, там обошлось без пострадавших. В Следственном комитете отмечают, что именно в Петроградском районе больше всего случаев падения льда в этом году. По двум инцидентам уже возбудили уголовные дела. Пострадавшую на Большом проспекте госпитализировали.