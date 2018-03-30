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    Начальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед. ЖКХ, Санкт-Петербург, лед, снег, сосули. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед

    Начальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед

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    Начальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед

    Начальника питерского ЖКС уволили за упавший на прохожих лед

      Вице-губернатор Николай Бондаренко отправил в отставку гендиректора жилкомсервиса №1 Петроградского района.

      Решение об увольнении было принято сегодня, после того как на прохожую на Большом проспекте Петроградской стороны с крыши упала наледь. Также глыба рухнула и с крыши дома на Каменноостровском проспекте.

      К счастью, там обошлось без пострадавших. В Следственном комитете отмечают, что именно в Петроградском районе больше всего случаев падения льда в этом году. По двум инцидентам уже возбудили уголовные дела. Пострадавшую на Большом проспекте госпитализировали.

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