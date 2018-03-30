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    Журналисты НТВ награждены «Золотыми перьями» в Петербурге

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    Журналисты НТВ награждены «Золотыми перьями» в Петербурге

    Журналисты НТВ награждены «Золотыми перьями» в Петербурге

    Журналисты НТВ награждены «Золотыми перьями» в Петербурге

    Сегодня прошла церемония награждения XXIII профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    В номинации «Телесюжет» победила корреспондент петербургского филиала телекомпании НТВ Катерина Правдина. Жюри присудило приз за ее репортаж о судьбе тяжелобольных воспитанников детского дома в Павловске, которых по достижении 18 лет должны были переселять во взрослый психоневрологический интернат.

    Кроме того, Катерине был вручен специальный приз от уполномоченного по правам человека в Петербурге. На обмудсмена произвел впечатление сюжет о пенсионерке Елене Майоровой. Пожилую женщину хотел признать недееспособной родной племянник ради получения квартиры. Благодаря усилиям НТВ этим планам не суждено было сбыться.

    А ведущую программы НТВ «Сегодня в Санкт-Петербурге» Светлану Некрасову отметили за профессионализм специальным призом от губернатора Северной столицы.



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