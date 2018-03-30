Журналисты НТВ награждены «Золотыми перьями» в Петербурге

Сегодня прошла церемония награждения XXIII профессионального конкурса журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В номинации «Телесюжет» победила корреспондент петербургского филиала телекомпании НТВ Катерина Правдина. Жюри присудило приз за ее репортаж о судьбе тяжелобольных воспитанников детского дома в Павловске, которых по достижении 18 лет должны были переселять во взрослый психоневрологический интернат.
Кроме того, Катерине был вручен специальный приз от уполномоченного по правам человека в Петербурге. На обмудсмена произвел впечатление сюжет о пенсионерке Елене Майоровой. Пожилую женщину хотел признать недееспособной родной племянник ради получения квартиры. Благодаря усилиям НТВ этим планам не суждено было сбыться.
А ведущую программы НТВ «Сегодня в Санкт-Петербурге» Светлану Некрасову отметили за профессионализм специальным призом от губернатора Северной столицы.
Кроме того, Катерине был вручен специальный приз от уполномоченного по правам человека в Петербурге. На обмудсмена произвел впечатление сюжет о пенсионерке Елене Майоровой. Пожилую женщину хотел признать недееспособной родной племянник ради получения квартиры. Благодаря усилиям НТВ этим планам не суждено было сбыться.
А ведущую программы НТВ «Сегодня в Санкт-Петербурге» Светлану Некрасову отметили за профессионализм специальным призом от губернатора Северной столицы.
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