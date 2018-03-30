Российский студент научил смартфоны определять состояние здоровья по фото в соцсетях

О возможных проблемах со здоровьем теперь может сообщить смартфон. Студент нижегородского университета разработал приложение, которое позволяет диагностировать первичные признаки заболеваний. По анализу фотографий в соцсетях приложение может распознать, например, анемию или проблемы с почками. Обследование специалиста это, конечно, не заменит, но о необходимости посещения поликлиники точно даст знать.

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Сергей Блинцов теперь всем своим сокурсникам советует делать селфи. Он научил смартфон выявлять заболевания прямо по страничкам в социальных сетях. Такого медицина вот уж точно еще не видела. Приложение в фоновом режиме, то есть без прямом участия владельца изучает все фотографии хозяина: цвет лица, степень загара, часто ли улыбаетесь. Или, например, программа постоянно отслеживает, как вы занимаетесь спортом, часто ли в вашем профиле вообще мелькают такие фото. То есть где больше времени проводите — на вечеринках или на стадионе. Но когда дело дошло до реализации замысла, все оказалось, куда глубже.



Сколько скрытой медицинской информации в глазах любого человека на обычном фото программист-третьекурсник и не подозревал. Да и Цукерберг с Павлом Дуровым вряд ли в курсе были.



Сергей Блинцов, разработчик приложения: «Мы смотрим на состояние глаз, на то, как выглядят его белки. Есть ли покраснения, пожелтения на глазах. Как меняется радужная оболочка глаза во времени и как выглядит его зрачок. И вот на основе этих показаний, которые мы собираем длительное время, наше приложение с высокой точностью позволяет диагностировать у него заболевание».



Изменения облика во времени — один из параметров, который отслеживает этот карманный «доктор». Если, скажем, внезапно появились круги под глазами, стоит обратить внимание на почки или просто подольше спать. А если программа заметила изменение в объемах — то срочно к диетологу.



Сейчас Сергей Блинцов работает над распознаванием проблем опорно-двигательного аппарата. Приложение уже умеет выявлять, например, анемию и болезнь Паркинсона. Для диагностики надо как можно ровнее держать свой смартфон.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.