«Ваши дети не погибли»: аферисты пытаются обмануть семьи погибших в Кемерове

Мошенники пытаются выманить деньги у родственников погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Как рассказал глава Института имени Сербского Зураб Кекелидзе, работающий на месте трагедии, доходит до того, что аферисты убеждают кемеровчан, что их дети на самом деле живы.
Зураб Кекелидзе, директор Института имени Сербского: «Сами пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: „Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт“. Понятно, о чем идет речь: будут стараться эти деньги, полученные как компенсация, каким-то образом у них изъять».
Поступают родным погибших при пожаре и приглашения в некие психологические группы, где их «обучат счастливой жизни». Кекелидзе предупредил, что подобные интернет-«психологи» лишь пытаются заработать на трагедии. В случае с настоящими психологами и психиатрами, работающими в Кузбассе, разумеется, ни о каких суммах речи быть не может, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее о том, что мошенники пытаются выманить деньги у родственников погибших при пожаре, сообщили кемеровские власти. В частности, аферисты предлагают тем, кто потерял своих близких, вложить полученные суммы под огромные проценты.
Зураб Кекелидзе, директор Института имени Сербского: «Сами пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: „Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт“. Понятно, о чем идет речь: будут стараться эти деньги, полученные как компенсация, каким-то образом у них изъять».
Поступают родным погибших при пожаре и приглашения в некие психологические группы, где их «обучат счастливой жизни». Кекелидзе предупредил, что подобные интернет-«психологи» лишь пытаются заработать на трагедии. В случае с настоящими психологами и психиатрами, работающими в Кузбассе, разумеется, ни о каких суммах речи быть не может, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее о том, что мошенники пытаются выманить деньги у родственников погибших при пожаре, сообщили кемеровские власти. В частности, аферисты предлагают тем, кто потерял своих близких, вложить полученные суммы под огромные проценты.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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