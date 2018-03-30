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    Генштаб РФ призвал навести порядок в подконтрольных США районах Сирии. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенштаб РФ призвал навести порядок в подконтрольных США районах Сирии

    Генштаб РФ призвал навести порядок в подконтрольных США районах Сирии

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    Генштаб РФ призвал навести порядок в подконтрольных США районах Сирии

    Генштаб РФ призвал навести порядок в подконтрольных США районах Сирии

      Российский Генштаб сегодня призвал американских военных выполнять резолюцию Совбеза ООН по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии и обратил особое внимание Вашингтона на ситуацию в двух районах.

      По данным российских военных, Ракка и Эт-Танф — вернее, большой лагерь беженцев под этом городом — находятся под контролем американских подразделений и сил лояльных Соединенным Штатам. Например, под Раккой, заявляют в Генштабе, идет восстание коренного арабского населения против боевиков.
      Кроме того, Москва призывает США открыть доступ в город для гуманитарных миссий.

      Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом. Из-за неработающего водопровода имеются серьезные проблемы с обеспечением водой. Зачастую она берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий».

      Что касается ситуации в Восточной Гуте, то из пригородов Дамаска на север страны в Идлиб вывели почти 14 тысяч боевиков. А в села, откуда вышли группировки, уже возвращаются жители. По данным российского Генштаба, в свои дома вернулись 40 тысяч человек.

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