Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео

В дагестанском Хасавюрте задержан мужчина, который из ревности убил возлюбленную.
Мужчина решил навестить свою подругу в ее квартире, но, поднявшись на лестничную клетку, увидел, что она говорит с соседом. Ревнивый мужчина устроил своей возлюбленной скандал, а позднее предложил поехать к нему домой и вызвал такси.
В машине ссора продолжилась, постепенно она переросла в драку. Таксист же не стал терпеть неспокойных пассажиров и выгнал пару из машины. Уже на улице мужчина повалил подругу на землю и принялся избивать ногами. Однако на этом ревнивец не успокоился — он схватил булыжник и забил 32-летнюю женщину, приехавшую в Дагестан из Чечни, до смерти, сообщает «360».
Злоумышленника уже задержали. Сейчас правоохранители изучают запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мимо убийцы и его жертвы проезжают несколько машин, однако вмешаться и остановить мужчину никто даже не попытался.
В машине ссора продолжилась, постепенно она переросла в драку. Таксист же не стал терпеть неспокойных пассажиров и выгнал пару из машины. Уже на улице мужчина повалил подругу на землю и принялся избивать ногами. Однако на этом ревнивец не успокоился — он схватил булыжник и забил 32-летнюю женщину, приехавшую в Дагестан из Чечни, до смерти, сообщает «360».
Злоумышленника уже задержали. Сейчас правоохранители изучают запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мимо убийцы и его жертвы проезжают несколько машин, однако вмешаться и остановить мужчину никто даже не попытался.
Комментарии