Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео. Дагестан, драки и избиения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео

    Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео

    21 комментарий
    • Фото: pyatigorskstolica / instagram.com
    Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео

    Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео

    Житель Дагестана забил возлюбленную камнем за разговор с соседом: видео
    • Фото: pyatigorskstolica / instagram.com

      • В дагестанском Хасавюрте задержан мужчина, который из ревности убил возлюбленную.

      Мужчина решил навестить свою подругу в ее квартире, но, поднявшись на лестничную клетку, увидел, что она говорит с соседом. Ревнивый мужчина устроил своей возлюбленной скандал, а позднее предложил поехать к нему домой и вызвал такси.

      В машине ссора продолжилась, постепенно она переросла в драку. Таксист же не стал терпеть неспокойных пассажиров и выгнал пару из машины. Уже на улице мужчина повалил подругу на землю и принялся избивать ногами. Однако на этом ревнивец не успокоился — он схватил булыжник и забил 32-летнюю женщину, приехавшую в Дагестан из Чечни, до смерти, сообщает «360».

      Злоумышленника уже задержали. Сейчас правоохранители изучают запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мимо убийцы и его жертвы проезжают несколько машин, однако вмешаться и остановить мужчину никто даже не попытался.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru