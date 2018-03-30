На выставке в Петербурге воссоздали амуницию воинов хана Батыя

В Артиллерийском музее открылась выставка, посвященная нашествию монголо-татар на Русь.

Сегодня в Артиллерийском музее открылась выставка, посвященная началу монгольского нашествия на Северо-Восточную Русь. Именно в марте 1238 года хан Батый пытался взять Козельск, на что у него ушло несколько недель. Для этого исторического этапа в зале выделили отдельную экспозицию.



Исторических находок на стендах мало: не всё сохранилось за почти восемь столетий. В основном, это элементы амуниции воинов и упряжи лошадей. Есть и уникальная железная стрела, которую использовали для нападения на крепости.



Историки уверяют: именно такое орудие описано в «Слове о полку Игореве». Но большая часть выставки — это картины и воссозданная амуниция. Хранители музея признаются: реконструировали всё с большими спорами.



Сергей Ефимов, заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи: «Никто никогда не видел монгола времен хана Батыя на фотографиях. Что от него сохранилось, мы можем судить только по археологическим раскопкам. Обратите внимание, что в колчане у монгола стрелы совершенно разного типа. Потому что они предназначены для совсем разных целей: одни для того, чтобы перерезать тетевы на луках, другие — чтобы пробивать доспехи, третьи — чтобы поражать лошадей».



Сотрудники музея реконструировали и обмундирование ливонских рыцарей, с которыми боролся князь Александр Невский. Эта часть экспонатов показывает другую страшную угрозу, нависшую над Русью в тот же период первой половины XIII века.