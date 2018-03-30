«Цинично и отвратительно»: МИД РФ возмущен попытками США завербовать дипломатов

В МИД РФ сообщили, что сотрудники американских спецслужб предпринимают лихорадочные попытки вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дипломатов буквально атакуют предложениями о «помощи» за «негласные отношения „на взаимовыгодной основе“».
В МИД РФ назвали подобные эпизоды возмутительными, отметив, что у американских властей не получится разыграть комбинацию и воспользоваться непростым моментом.
МИД РФ: «В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно».
Напомним, американские власти решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Аналогичные антироссийские меры по просьбе Великобритании предприняли ряд европейский стран.
А накануне Москва объявила об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов. Кроме того, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Сегодня же было объявлено о высылке дипломатов из еще 23 стран. Это зеркальные меры, принятые в ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
В МИД РФ назвали подобные эпизоды возмутительными, отметив, что у американских властей не получится разыграть комбинацию и воспользоваться непростым моментом.
МИД РФ: «В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно».
Напомним, американские власти решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Аналогичные антироссийские меры по просьбе Великобритании предприняли ряд европейский стран.
А накануне Москва объявила об ответных мерах. Персонами нон грата объявили 60 американских дипломатов. Кроме того, было решено закрыть генконсульство США в Петербурге. Сегодня же было объявлено о высылке дипломатов из еще 23 стран. Это зеркальные меры, принятые в ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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