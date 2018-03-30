Умерла народная артистка России Наталья Попович

Народная артистка России Наталья Попович умерла после тяжелой болезни, сообщается на сайте мэрии Москвы.

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Наталья Попович умерла в возрасте 73 лет после тяжелой болезни.



Наталья Попович была вдовой Евгения Колобова — основателя московского театра «Новая Опера». С 1991 по 2017 она была главным хормейстером театра. В 2003 году Попович после смерти мужа стала председателем художественно-творческой коллегии театра и занимала эту должность до 2013 года.