Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    Умерла народная артистка России Наталья Попович

    комментировать
    • Фото: novayaopera.ru
    Умерла народная артистка России Наталья Попович

    Умерла народная артистка России Наталья Попович

    Умерла народная артистка России Наталья Попович
  • Фото: novayaopera.ru

    • Народная артистка России Наталья Попович умерла после тяжелой болезни, сообщается на сайте мэрии Москвы.

    Наталья Попович умерла в возрасте 73 лет после тяжелой болезни.

    Наталья Попович была вдовой Евгения Колобова — основателя московского театра «Новая Опера». С 1991 по 2017 она была главным хормейстером театра. В 2003 году Попович после смерти мужа стала председателем художественно-творческой коллегии театра и занимала эту должность до 2013 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru