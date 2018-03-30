Учительница занялась сексом с четырьмя школьниками и избежала тюрьмы

В американском штате Арканзас бывшая учительница искусства отделалась условным сроком за то, что занималась сексом с по меньшей мере с четырьмя школьниками, причем с двумя из них — в течение одной ночи.
26-летняя Джесси Лорейн Голин признала свою вину и была приговорена к 42 месяцам условного срока. Также ее внесли в список лиц, совершивших преступление сексуального характера, сообщает ArkansasOnline.
Джесси Голин была арестована в сентябре прошлого года. Во время расследования четверо учеников рассказали, что все начиналось с переписки в мессенджерах, причем учительница вела себя крайне активно: писала им непристойные сообщения и присылала интимные фото. Однажды она вступила в интимную связь у себя дома сразу с двумя учениками. Все это происходило между январем и апрелем 2016-го.
Примечательно, что на тот момент из четырех школьников только одному было меньше 18 лет, причем, по словам Голин, она об этом не знала: подросток уверял, что он совершеннолетний.
Джесси Голин была арестована в сентябре прошлого года. Во время расследования четверо учеников рассказали, что все начиналось с переписки в мессенджерах, причем учительница вела себя крайне активно: писала им непристойные сообщения и присылала интимные фото. Однажды она вступила в интимную связь у себя дома сразу с двумя учениками. Все это происходило между январем и апрелем 2016-го.
Примечательно, что на тот момент из четырех школьников только одному было меньше 18 лет, причем, по словам Голин, она об этом не знала: подросток уверял, что он совершеннолетний.
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