Шесть стран подали заявки на проведение Зимней Олимпиады 2026 года

На проведение в своей стране Зимних олимпийских игр 2026 года претендуют города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).
|
562
Как сообщает портал Insidethegames.biz, страны-претендентки в течение полугода должны будут предоставить более подробную информацию по своим заявкам.
Столица Зимней Олимпиады будет названа в сентябре 2019 года на сессии МОК в Милане.
Напомним, что в 2018 году Зимние олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.
Столица Зимней Олимпиады будет названа в сентябре 2019 года на сессии МОК в Милане.
Напомним, что в 2018 году Зимние олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.
Комментарии