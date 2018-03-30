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    Житель Саратовской области осквернил Вечный огонь, чтобы заработать

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    • Фото: ГУ МВД России по Саратовской области
    Житель Саратовской области осквернил Вечный огонь, чтобы заработать

    Житель Саратовской области осквернил Вечный огонь, чтобы заработать

    Житель Саратовской области осквернил Вечный огонь, чтобы заработать
  • Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

    • Ранее судимый житель Саратовской области задержан за кражу бронзовой звезды с памятника.

    30-летний злоумышленник осквернил памятник «Вечный огонь» в поселке Темп Ртищевского района.

    Позднее полицейские обнаружили похищенную звезду на заднем дворе дома, в котором жил подозреваемый. Сам же мужчина рассказал, что собирался распилить звезду на мелкие части и сдать ее на металлолом, сообщили в саратовском УМВД.

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