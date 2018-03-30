Житель Саратовской области осквернил Вечный огонь, чтобы заработать

Ранее судимый житель Саратовской области задержан за кражу бронзовой звезды с памятника.
30-летний злоумышленник осквернил памятник «Вечный огонь» в поселке Темп Ртищевского района.
Позднее полицейские обнаружили похищенную звезду на заднем дворе дома, в котором жил подозреваемый. Сам же мужчина рассказал, что собирался распилить звезду на мелкие части и сдать ее на металлолом, сообщили в саратовском УМВД.
Позднее полицейские обнаружили похищенную звезду на заднем дворе дома, в котором жил подозреваемый. Сам же мужчина рассказал, что собирался распилить звезду на мелкие части и сдать ее на металлолом, сообщили в саратовском УМВД.
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