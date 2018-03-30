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    В Подмосковье мальчик погиб, выпив найденный на улице «лимонад»

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    В Подмосковье мальчик погиб, выпив найденный на улице «лимонад»

    В Подмосковье мальчик погиб, выпив найденный на улице «лимонад»

    В подмосковном Подольске выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика.

    Установлено, что два брата 11 и 8 лет гуляли на детской площадке, когда старший мальчик нашел бутылку из-под лимонада и решил отпить из нее. При это он предложил выпить и младшему брату, но тот ответил отказом.

    После возвращения домой у 11-летнего мальчика появились признаки отравления. Ребенка госпитализировали, но спасти мальчика врачи не смогли.

    Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом. Проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

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