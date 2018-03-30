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    Психологи рассказали о реакции ребенка на новость о гибели его семьи в «Зимней вишне»

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    • Фото: vk.com
    Психологи рассказали о реакции ребенка на новость о гибели его семьи в «Зимней вишне»

    Психологи рассказали о реакции ребенка на новость о гибели его семьи в «Зимней вишне»

    Психологи рассказали о реакции ребенка на новость о гибели его семьи в «Зимней вишне»
  • Фото: vk.com

    • Опекуном ребенка, который потерял мать, отца и сестру в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, станет бабушка.

    11-летний мальчик, выброшенный отцом из окна горящего ТЦ «Зимняя вишня», сегодня узнал о потере родителей и сестры. Об этом ему рассказали психологи. Родные и врачи ранее не решались сообщить ребенку трагическую новость, сообщает РИА Новости.

    Анна Портнова, главный подростковый психиатр Москвы: «Они (родственники и медики) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком».

    По ее словам, мальчик «отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок — плакал». При этом он не замкнулся в себе, стал разговаривать, спрашивал о будущем и где он будет жить.

    Портнова отметила, что психологи будут помогать подростку справиться с горем. У мальчика остались бабушки, одна из них станет опекуном ребенка.

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    «ЧП. Расследование»: «Мы горим! Возможно, прощайте!»
    Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Среди 79 пострадавших был 11-летний мальчик, которого отец перед своей смертью успел вытолкнуть в окно. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы: отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения, рваная рана щечной области. В огне погибла сестра подростка и мать, которая не пожелала бросить малышку.

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