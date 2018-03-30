Telegram во втором раунде ICO привлек $850 млн

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в новом раунде привлечения средств собрал у инвесторов 850 миллионов долларов. Столько же было и в первом раунде.
Всего Дурову удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов. Это рекордный результат для ICO (когда вместо акций выпускаются так называемые токены, номинированные в криптовалюте).
Если учесть, что криптовалюты сейчас дешевеют, а инвесторы в них заметно разочаровались, результат просто превосходный. Деньги пойдут на развитие Telegram и нового проекта Дурова — собственной блокчейн-платформы и криптовалюты Gram. По данным «Ведомостей», в первом раунде до 300 миллионов долларов вложил в Telegram Роман Абрамович.
Если учесть, что криптовалюты сейчас дешевеют, а инвесторы в них заметно разочаровались, результат просто превосходный. Деньги пойдут на развитие Telegram и нового проекта Дурова — собственной блокчейн-платформы и криптовалюты Gram. По данным «Ведомостей», в первом раунде до 300 миллионов долларов вложил в Telegram Роман Абрамович.
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