Роскомнадзор внес Gay.Ru в черный список

Один из старейших в России сайтов для сексменьшинств попал в реестр запрещенных ресурсов.

Соответствующее решение принято на основании вердикта Алтайского районного суда села Белый Яр республики Хакасия. Как заявили в редакции ресурса, заблокировать Gay.Ru решили за «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».



При этом не уточняется, какой именно материал стал причиной внесения сайта в черный список Роскомнадзора.



Портал Gay.Ru работает с сентября 1997 года. Является одним из старейших в РФ порталов для сексменьшинств.