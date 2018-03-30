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    Роскомнадзор внес Gay.Ru в черный список

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    Роскомнадзор внес Gay.Ru в черный список

    Роскомнадзор внес Gay.Ru в черный список

    Один из старейших в России сайтов для сексменьшинств попал в реестр запрещенных ресурсов.

    Соответствующее решение принято на основании вердикта Алтайского районного суда села Белый Яр республики Хакасия. Как заявили в редакции ресурса, заблокировать Gay.Ru решили за «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

    При этом не уточняется, какой именно материал стал причиной внесения сайта в черный список Роскомнадзора.

    Портал Gay.Ru работает с сентября 1997 года. Является одним из старейших в РФ порталов для сексменьшинств.

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