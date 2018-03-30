Житель Калининграда поссорился с женой и убил собаку о стену

На жителя Калининграда завели уголовное дело за то, что он с изощренной жестокостью убил собаку после ссоры со своей гражданской женой.
Как сообщили в полиции, девушка жила в гражданском браке с 32-летним мужчиной примерно четыре года, столько же с ними в квартире жила собака по кличке Мэри. После ссоры с гражданской женой мужчина взял животное за задние лапы и стал бить о стенку, пока собака не скончалась.
Женщина обратилась в полицию, после чего против ее сожителя завели уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье».
Напомним, что в декабре 2017 года Госдума приняла закон, который ужесточает наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.
Женщина обратилась в полицию, после чего против ее сожителя завели уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье».
Напомним, что в декабре 2017 года Госдума приняла закон, который ужесточает наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.
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