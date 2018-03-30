В Петербурге ученые разрабатывают уникальный метод выявления и лечения рака

Молодые ученые из Института ядерной физики в Петербурге готовят прорыв в медицине. Они разрабатывают уникальную методику выявления и лечения рака. Ставку сделали на новые наночастицы, их еще называют нанокиллерами, которые способны обнаружить и уничтожить опухоль в человеческом организме.

Хирург-онколог Дмитрий Полежаев готовится к очередной операции. Бороться предстоит с огромной опухолью в желудке взрослого мужчины. Прогнозы, увы, неутешительные. В операционной стоит новейшее оборудование, методы все время совершенствуются, но пока о гарантированном 100-процентном уничтожении рака при такой операции речи не идет. Для этого, полагают медики, нужно выйти буквально на новый уровень.



В операционной — настоящее медицины, возможное будущее — в Петербургском институте ядерной физики, где ученые создают новые наночастицы — эндометаллофуллерены. Звучит сложно, на деле это такие частицы, которые способны распознавать раковые опухоли и уничтожать их, так как могут содержать в себе определенные лекарства.



Виктор Седов, ведущий инженер лабораторией нейтронных физико-химических исследований Петербургского института ядерной физики: «В чашке вещество, которое мы выделили и сделали водорастворимый фуллерен. Они с магнитным атомом очень перспективны, можно точечным образом доставить нужное лекарство в нужное место».



Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, придуманные в лаборатории частицы легко реагируют на магниты. Благодаря своим свойствам они могут и сами находить раковые клетки, но могут и концентрироваться в одном месте, где создается магнитное поле. А дальше, обнаружив раковые клетки, можно сразу переходить к лечению этими же частицами.



Василий Лебедев, заведующий лабораторией нейтронных физико-химических исследований Петербургского института ядерной физики: «Если это вводиться в опухоль, то происходит рецессия, образуются специальные кластеры, блокирующие поступление в опухоль питательных веществ. Опухоль блокируется».



На наноуровне ученые, будто играя в конструктор, собирают в свои частицы молекулы и атомы разных веществ, нужных для диагностики и лечения рака. Атом металла прячут в углеродную оболочку. Он без вреда для всего организма дойдет до опухоли и при магнитно-резонансной томографии покажет мельчайшие метастазы, а при определенном воздействии на него способен облучить опухоль. В лаборатории сейчас этой разработкой особенно активно заняты именно молодые ученые. Здесь понимают, это перспективно.



Марина Суясова, лаборатория нейтронных физико-химических исследований Петербургского института ядерной физики: «Мы работаем над тем, чтобы фуллерены были более доступны для внедрения в практику и медицину».



Предложенный метод эффективен прежде всего на самых ранних стадиях рака. Существующие методики ведь не всегда распознают первые очаги болезни.



Четырехчасовая операция дарит пациенту надежду на выздоровление. Пока только надежду, а исследователи хотят именно 100-процентной победы над болезнью. Но, вероятно, нужны еще годы клинических испытаний, в том числе и этой новой разработки ученых, только можно будет сказать, что действительно совершен прорыв.