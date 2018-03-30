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    Директор ФК «Политех» из Петербурга подозревается в махинациях с госсубсидиями

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    • Фото: amfr.ru
    Директор ФК «Политех» из Петербурга подозревается в махинациях с госсубсидиями

    Директор ФК «Политех» из Петербурга подозревается в махинациях с госсубсидиями

    Директор ФК «Политех» из Петербурга подозревается в махинациях с госсубсидиями
  • Фото: amfr.ru

    • В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержаны директор футбольного клуба и предприниматель.

    Как передает «Интерфакс», фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал директор ФК «Политех» Кирилл Мирзоян, а также гендиректор коммерческой фирмы.

    По версии следствия, директор клуба и предприниматель подозреваются в том, что предоставили для получения госсубсидии подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря. На самом деле, ничего не приобреталось. В результате задержанные получили и присвоили около 6 миллионов рублей.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проходят обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

    ФК «Политех» — это российский мини-футбольный клуб, основанный в 1995 году. На данный момент команда выступает в высшем дивизионе российского первенства — Фонбет-Суперлига.

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