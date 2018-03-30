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    На оператора полигона «Ядрово» могут завести уголовное дело

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    На оператора полигона «Ядрово» могут завести уголовное дело

    На оператора полигона «Ядрово» могут завести уголовное дело

    На оператора полигона «Ядрово» могут завести уголовное дело
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Оператора полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья грозит уголовное дело.

    Об этом журналистам сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев, передает ТАСС.

    Андрей Вихарев: «Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в присутствии жителей берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне „Ядрово“, чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения».

    По словам Вихарева, проверки выявили выявлены существенные нарушения в работе полигона — и за это оператор будет наказан.

    смотретьГлава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Ситуация в Волоколамском районе обострилась 21 марта, после очередного выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово». В результате пострадали несколько десятков детей, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

    В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима чрезвычайной ситуации, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.

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