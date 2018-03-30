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    Девочка избила подругу до потери сознания из-за школьной любви: видео. Волгоградская область, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевочка избила подругу до потери сознания из-за школьной любви: видео

    Девочка избила подругу до потери сознания из-за школьной любви: видео

    8 комментариев
    Девочка избила подругу до потери сознания <nobr>из-за</nobr> школьной любви: видео

    Девочка избила подругу до потери сознания из-за школьной любви: видео

    Девочка избила подругу до потери сознания <nobr>из-за</nobr> школьной любви: видео

      Полицейские начали проверку по факту избиения школьницы в Волгоградской области. Кадры жестокой драки были опубликованы в Сети. Съемку выложили знакомые нападавшей.

      На видеозаписи страшеклассница наносит удары сопернице сначала руками, а когда жертва уже не может подняться, бьет ее ногами.

      Как выяснилось, причина такой агрессии — школьная любовь. Предметом обожания обеих девочек стал сверстник. И таким жестоким способом одна из соперниц решила наказать оппонентку. Остановилась лишь, когда пострадавшая потеряла сознание. До этого момента съемку авторы ролика сопровождали смехом.

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