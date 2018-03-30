Девочка избила подругу до потери сознания из-за школьной любви: видео

Полицейские начали проверку по факту избиения школьницы в Волгоградской области. Кадры жестокой драки были опубликованы в Сети. Съемку выложили знакомые нападавшей.

На видеозаписи страшеклассница наносит удары сопернице сначала руками, а когда жертва уже не может подняться, бьет ее ногами.



Как выяснилось, причина такой агрессии — школьная любовь. Предметом обожания обеих девочек стал сверстник. И таким жестоким способом одна из соперниц решила наказать оппонентку. Остановилась лишь, когда пострадавшая потеряла сознание. До этого момента съемку авторы ролика сопровождали смехом.