В Тамбове «воздушного таксиста» наказали за полет в магазин на вертолете

Двое мужчин из Тамбова прибыли за покупками в супермаркет на вертолете. Пилот посадил винтокрылую машину на автомобильную парковку, заставив водителей нервничать, а очевидцев — раскрыть от удивления рты.

Небольшой частный Robinson приземлился неподалеку от строймаркета в Тамбове, высадил двух человек, а затем вернулся за ними. Купив саморезы и прочую мелочь, больших коробок в руках пассажиров очевидцы не заметили, те не спеша поднялись на борт, после чего винтокрылая машина улетела.



Инцидент в Тамбове произошел еще в январе, только сейчас разбирательство закончилось. Транспортная прокуратура установила, что Robinson оказывал своего рода услуги воздушного такси, а пилот просто не мог отказать требовательным пассажирам. Штраф предстоит выплатить владельцу.



По словам профессиональных коммерческих пилотов, для таких вот воздушных прогулок, конечно, нужно специальное разрешение. Даже военные летчики не могут совершить такую посадку без серьезных оснований, например, поломки. Все перемещения в городской черте должны быть одобрены Единой системой организации воздушного движения. Кроме того, нужно получить бумаги в администрации города.