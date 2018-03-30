Певица Натали раскроет трагические тайны своего прошлого в эфире НТВ

Неожиданную степень откровенности продемонстрирует в разговоре с Лерой Кудрявцевой популярная певица Натали — гостья программы «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир в ближайшую субботу.
Артистка вспомнит, как уезжала покорять Москву будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, почему с 13 лет искала мужа и как умудрилась сохранять свой единственный счастливый брак на протяжении 25 лет.
Звездная собеседница Леры Кудрявцевой честно поведает о трагедии, которая случилась с близким для нее человеком, и назовет причину, по которой влюбленный в нее мужчина попал в тюрьму.
Счастливая мама троих детей расскажет, что для нее значит материнство, и откровенно признается, как чувствовала себя, когда после потери первенца, врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Звездная блондинка расскажет, почему не доверяет няням и домработницам.
Исполнительница суперпопулярных хитов поведает о том, какие диеты выбирает и как относится к пластической хирургии. Натали раскроет свой секрет молодости и признается, как в 44 года ей удается выглядеть на 10 лет моложе.
Телезрителей ждет знакомство с семьей Натали: в программе примут участие мама, сестра и сыновья певицы. Также артистка покажет свою квартиру, на которую заработала своим трудом.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 31 марта, в 17:00 на НТВ.
Звездная собеседница Леры Кудрявцевой честно поведает о трагедии, которая случилась с близким для нее человеком, и назовет причину, по которой влюбленный в нее мужчина попал в тюрьму.
Счастливая мама троих детей расскажет, что для нее значит материнство, и откровенно признается, как чувствовала себя, когда после потери первенца, врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Звездная блондинка расскажет, почему не доверяет няням и домработницам.
Исполнительница суперпопулярных хитов поведает о том, какие диеты выбирает и как относится к пластической хирургии. Натали раскроет свой секрет молодости и признается, как в 44 года ей удается выглядеть на 10 лет моложе.
Телезрителей ждет знакомство с семьей Натали: в программе примут участие мама, сестра и сыновья певицы. Также артистка покажет свою квартиру, на которую заработала своим трудом.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 31 марта, в 17:00 на НТВ.
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