На Украине в суд вызвали убитого в прошлом году ополченца ДНР Гиви

Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание покойного комбата ополчения самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви.
Как сообщают «Украинские новости», судебная повестка из Павлоградского районного суда была опубликована 30 марта в официальной правительственной газете «Урядовий кур’єр». В документе перечисляются статьи УК, в нарушении которых обвиняется Гиви. Среди них — террористический акт, незаконное лишение свободы и другие.
Заседание по делу назначено на 5 апреля.
Напомним, Михаил Толстых по прозвищу комбат Гиви погиб 8 февраля 2017 года. Комбат был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. Другой известный ополченец ДНР — Арсен Павлов, известный как Моторола, — погиб 16 октября 2016 года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте.
Власти ДНР обвинили в убийстве командиров ополчения украинские диверсионно-разведывательные группы. В феврале глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству Гиви установлены.
Заседание по делу назначено на 5 апреля.
Напомним, Михаил Толстых по прозвищу комбат Гиви погиб 8 февраля 2017 года. Комбат был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. Другой известный ополченец ДНР — Арсен Павлов, известный как Моторола, — погиб 16 октября 2016 года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте.
Власти ДНР обвинили в убийстве командиров ополчения украинские диверсионно-разведывательные группы. В феврале глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству Гиви установлены.
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