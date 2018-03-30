Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    На Украине в суд вызвали убитого в прошлом году ополченца ДНР Гиви

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Ирина Геращенко
    На Украине в суд вызвали убитого в прошлом году ополченца ДНР Гиви

    На Украине в суд вызвали убитого в прошлом году ополченца ДНР Гиви

    На Украине в суд вызвали убитого в прошлом году ополченца ДНР Гиви
  • Фото: РИА Новости © 2018, Ирина Геращенко

    • Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание покойного комбата ополчения самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви.

    Как сообщают «Украинские новости», судебная повестка из Павлоградского районного суда была опубликована 30 марта в официальной правительственной газете «Урядовий кур’єр». В документе перечисляются статьи УК, в нарушении которых обвиняется Гиви. Среди них — террористический акт, незаконное лишение свободы и другие.

    Заседание по делу назначено на 5 апреля.

    смотретьОпубликовано видео из сгоревшего кабинета Гиви
    Опубликовано видео из сгоревшего кабинета Гиви
    Напомним, Михаил Толстых по прозвищу комбат Гиви погиб 8 февраля 2017 года. Комбат был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. Другой известный ополченец ДНР — Арсен Павлов, известный как Моторола, — погиб 16 октября 2016 года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте.

    Власти ДНР обвинили в убийстве командиров ополчения украинские диверсионно-разведывательные группы. В феврале глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству Гиви установлены.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru