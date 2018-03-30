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    На Кавказе открылся первый центр спортивной медицины. больницы, Дагестан, здравоохранение, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Кавказе открылся первый центр спортивной медицины

    На Кавказе открылся первый центр спортивной медицины

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    На Кавказе открылся первый центр спортивной медицины

    На Кавказе открылся первый центр спортивной медицины

    На Кавказе открылся первый центр спортивной медицины

      В Республике Дагестан начал работать первый на Кавказе центр спортивной медицины. Он размещен на базе Республиканской клинической больницы. Если раньше получившим травмы или заболевшим спортсменам нередко приходилось лечиться в Москве или Петербурге, теперь всю необходимую помощь могут оказать в новом центре.

      Уникальность его и в том, что атлеты смогут в одном месте пройти все этапы, начиная от диагностики и заканчивая лечением и реабилитацией. Практически вся помощь будет высокотехнологичной благодаря передовому медицинскому оборудованию.

      Новейшие технологии позволяют в 5 раз сократить сроки реабилитации. Проблем с тем, кому работать с техникой, возникнуть не должно. Специалисты прошли стажировку в лучших спортивно-медицинских центрах Европы. Самые комфортные условия созданы для самих спортсменов, в палатах есть даже Wi-Fi.

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