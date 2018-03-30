В России стартует весенний призыв в армию

Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. Планируется, что в строй встанут 128 тысяч новобранцев. Это на 10% меньше, чем год назад.

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Количество уклонистов сократилось почти на треть. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет один год.



На призывном пункте перед отправкой в войска новобранцам традиционно выдадут повседневную форму одежды, банковские карты для перечисления денежного довольствия и сим-карту с льготным тарифом «Позвони маме».