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    В России стартует весенний призыв в армию. армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России стартует весенний призыв в армию

    В России стартует весенний призыв в армию

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    В России стартует весенний призыв в армию

    В России стартует весенний призыв в армию

    В России стартует весенний призыв в армию

      Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. Планируется, что в строй встанут 128 тысяч новобранцев. Это на 10% меньше, чем год назад.

      Количество уклонистов сократилось почти на треть. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет один год.

      На призывном пункте перед отправкой в войска новобранцам традиционно выдадут повседневную форму одежды, банковские карты для перечисления денежного довольствия и сим-карту с льготным тарифом «Позвони маме».

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