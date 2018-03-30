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    Песков назвал «опасной» ситуацию с телеканалом RT в Вашингтоне

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    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Песков назвал «опасной» ситуацию с телеканалом RT в Вашингтоне

    Песков назвал «опасной» ситуацию с телеканалом RT в Вашингтоне

    Песков назвал «опасной» ситуацию с телеканалом RT в Вашингтоне
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне — это волюнтаристские действия, которые свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении СМИ в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, исключение телеканала RT из сетки вещания в Вашингтоне — пугающая тенденция.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подобные волюнтаристские действия — это очень, скажем так, настораживающая и пугающая тенденция. Они, во-первых, свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении СМИ в США, что, кстати говоря, наверно, противоречит и законодательству США».

    Кроме того, эти решения «противоречат тем декларациям о приверженности свободе и демократии, свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона», подчеркнул Песков. В целом, по его словам, в Кремле считают эту ситуацию «очень опасной и чреватой».

    смотретьСимоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне
    Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне
    Накануне вечером главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о проблемах с вещанием телеканала в Вашингтоне: компания-провайдер, которая транслировала эфир телеканала в Вашингтоне, исключила его из сети вещания из-за того, что RT был присвоен статус иноагента.

    смотреть«США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента
    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента
    В ноябре прошлого года Минюст США обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Американские власти уверяли, что этот статус не повлияет на работу журналистов, но на деле сотрудники телеканала лишились аккредитации в Конгрессе США, а некоторые американские гости стали бояться давать интервью в эфире RT.

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