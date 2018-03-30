Песков опроверг угрозу Трампа победить в гонке вооружений

Дмитрий Песков сообщил, что Дональд Трамп на самом деле не обещал выиграть гонку вооружений во время разговора с Владимиром Путиным.
По словам пресс-секретаря президента РФ, во время телефонной беседы двух лидеров подобных фраз не произносилось.
Также Песков подчеркнул, что в Кремле никогда не раскрывают содержание конфиденциальных разговоров глав государств.
Таким образом, Песков опроверг сообщения американских СМИ о том, что Трамп во время разговора с Путиным 20 марта якобы заявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее. Кроме того, Трамп якобы похвастался, что недавно принял самый большой в истории оборонный бюджет США на 700 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что президент США во время телефонного разговора 20 марта поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Позднее же подвергшийся критике Трамп написал в своем Twitter, что с Россией лучше ладить.
Также Песков подчеркнул, что в Кремле никогда не раскрывают содержание конфиденциальных разговоров глав государств.
Таким образом, Песков опроверг сообщения американских СМИ о том, что Трамп во время разговора с Путиным 20 марта якобы заявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее. Кроме того, Трамп якобы похвастался, что недавно принял самый большой в истории оборонный бюджет США на 700 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что президент США во время телефонного разговора 20 марта поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Позднее же подвергшийся критике Трамп написал в своем Twitter, что с Россией лучше ладить.
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