Брата украинского пранкера Вольнова подозревают в изготовлении детской порнографии

Следственное управление СКР по Архангельской области расследует уголовное дело об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, одним из подозреваемых по которому может стать брат украинского пранкера Евгения Вольнова, заочно арестованного в России по делу о разжигании ненависти на фоне трагедии в Кемерове.
Архангельские следователи проверяют возможную причастность брата Никиты Кувикова (в Сети он представляется как Евгений Вольнов) Станислава Кувикова, который может быть причастен к изготовлению детской порнографии, сообщает «Интерфакс».
Следственное управление СКР по Архангельской области: «Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности в январе, в настоящее время находится в стадии расследования».
Ранее у Станислава Кувикова прошли обыски. Подробности по этому делу пока не разглашаются, чтобы не навредить следствию, отметили в ведомстве.
Напомним, что украинский пранкер после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказывал в Сети о большом количестве жертв, обзванивал морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. После скандала мужчина, представившись одним из потерявших родных кемеровчан, сам же объявил награду за свою поимку.
Басманный суд Москвы на днях заочно арестовал украинского пранкера, он объявлен в международный розыск. Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Киев отказался выдавать Кувикова российским властям, отметив, что «Украина не выдает своих граждан».
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. Число пострадавших составляет 79 человек.
Следственное управление СКР по Архангельской области: «Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности в январе, в настоящее время находится в стадии расследования».
Ранее у Станислава Кувикова прошли обыски. Подробности по этому делу пока не разглашаются, чтобы не навредить следствию, отметили в ведомстве.
Напомним, что украинский пранкер после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказывал в Сети о большом количестве жертв, обзванивал морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. После скандала мужчина, представившись одним из потерявших родных кемеровчан, сам же объявил награду за свою поимку.
Басманный суд Москвы на днях заочно арестовал украинского пранкера, он объявлен в международный розыск. Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Киев отказался выдавать Кувикова российским властям, отметив, что «Украина не выдает своих граждан».
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. Число пострадавших составляет 79 человек.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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