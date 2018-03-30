Посол Франции пожаловался на рейдерство и коррупцию на Украине

Французский посол заявила, что взяточничество и рейдерские атаки подрывают доверие инвесторов к Украине.
По словам дипломата, французский бизнес регулярно жалуется на коррупционеров в посольство и бизнес-омбудсмену Украины.
D интервью телеканалу «1+1» посол подчеркнула, что ежедневно сталкивается с этой проблемой. При этом Киев этих фактов не отрицает.
Изабель Дюмон, посол Франции на Украине: «Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?»
D интервью телеканалу «1+1» посол подчеркнула, что ежедневно сталкивается с этой проблемой. При этом Киев этих фактов не отрицает.
Изабель Дюмон, посол Франции на Украине: «Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?»
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