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    Посол Франции пожаловался на рейдерство и коррупцию на Украине

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    Посол Франции пожаловался на рейдерство и коррупцию на Украине

    Посол Франции пожаловался на рейдерство и коррупцию на Украине

    Посол Франции пожаловался на рейдерство и коррупцию на Украине
  • Фото: ru.slovoidilo.ua

    • Французский посол заявила, что взяточничество и рейдерские атаки подрывают доверие инвесторов к Украине.

    По словам дипломата, французский бизнес регулярно жалуется на коррупционеров в посольство и бизнес-омбудсмену Украины.

    D интервью телеканалу «1+1» посол подчеркнула, что ежедневно сталкивается с этой проблемой. При этом Киев этих фактов не отрицает.

    Изабель Дюмон, посол Франции на Украине: «Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?»

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