Мутко рассказал о задаче-минимум для сборной России на ЧМ-2018

Виталий Мутко заявил, что невыход сборной России из группы на чемпионате мира будет провалом.
По словам вице-премьера, именно выход в 1/8 финала является задачей-минимум для российской команды.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть».
Также Мутко заявил, что спокойно относится к требованиям отобрать у России чемпионат мира, и подчеркнул, что реальных причин для того шага нет, передает «Чемпионат.com».
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «В Англии человека отравили: ещё никто расследование не провел — а уже русские виноваты. И не только виноваты, но и чемпионат мира у них надо забрать. Но я никогда не относился серьезно к этим нападкам. Реальных причин для того, чтобы отобрать у нас ЧМ, нет».
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской сборной будут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть».
Также Мутко заявил, что спокойно относится к требованиям отобрать у России чемпионат мира, и подчеркнул, что реальных причин для того шага нет, передает «Чемпионат.com».
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «В Англии человека отравили: ещё никто расследование не провел — а уже русские виноваты. И не только виноваты, но и чемпионат мира у них надо забрать. Но я никогда не относился серьезно к этим нападкам. Реальных причин для того, чтобы отобрать у нас ЧМ, нет».
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской сборной будут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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