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    Мутко рассказал о задаче-минимум для сборной России на ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    Мутко рассказал о <nobr>задаче-минимум</nobr> для сборной России на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Мутко рассказал о задаче-минимум для сборной России на ЧМ-2018

    Мутко рассказал о <nobr>задаче-минимум</nobr> для сборной России на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Виталий Мутко заявил, что невыход сборной России из группы на чемпионате мира будет провалом.

    По словам вице-премьера, именно выход в 1/8 финала является задачей-минимум для российской команды.

    Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть».

    Также Мутко заявил, что спокойно относится к требованиям отобрать у России чемпионат мира, и подчеркнул, что реальных причин для того шага нет, передает «Чемпионат.com».

    Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «В Англии человека отравили: ещё никто расследование не провел — а уже русские виноваты. И не только виноваты, но и чемпионат мира у них надо забрать. Но я никогда не относился серьезно к этим нападкам. Реальных причин для того, чтобы отобрать у нас ЧМ, нет».

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской сборной будут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

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