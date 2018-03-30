Инвалидов-колясочников из горящей «Зимней вишни» на руках спускали посетители

В Кемерове
инвалиды-колясочники, в момент пожара находившиеся в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», остались живы благодаря своим друзьям и посетителям.
Историю спасения пятерых кемеровских инвалидов-колясочников рассказал местный житель Сергей Красиков. По информации ТАСС, о возгорании мужчина узнал от друзей, которым о случившемся сообщила женщина, забежавшая в боулинг-центр.
Сергей Красиков, житель Кемерова: «Я очень благодарен друзьям и посетителям, которые нас вытащили. Я собирался с компанией отметить в „Зимней вишне“ день рождения. Нас было пятеро на колясках и четыре парня, которые нам помогали. Когда начался пожар, мы играли в боулинг. Меня выкатил друг Максим, потом человека три на руках спустили меня до первого этажа. Друг вернулся еще за одним. В итоге всех спустили»
Кемеровчанин Максим, вытащивший Красикова, рассказал, что часть колясочников спустили на лифте, часть — по ступенькам центральной лестницы.
Максим, житель Кемерова: «Была сильная давка. Они вернулись еще за одним человеком из своей компании в зал боулинга и вывели его. В тот момент на этаже уже был едкий дым. Все надышались, но отошли сами, к врачам не обращались. Всех своих, кто на колясках, вытащили».
Сергей Красиков вместе с друзьями, которых удалось спасти, побывал у стихийного мемориала, чтобы почтить память жертв трагедии, унесшей 64 человеческие жизни.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Сергей Красиков, житель Кемерова: «Я очень благодарен друзьям и посетителям, которые нас вытащили. Я собирался с компанией отметить в „Зимней вишне“ день рождения. Нас было пятеро на колясках и четыре парня, которые нам помогали. Когда начался пожар, мы играли в боулинг. Меня выкатил друг Максим, потом человека три на руках спустили меня до первого этажа. Друг вернулся еще за одним. В итоге всех спустили»
Кемеровчанин Максим, вытащивший Красикова, рассказал, что часть колясочников спустили на лифте, часть — по ступенькам центральной лестницы.
Максим, житель Кемерова: «Была сильная давка. Они вернулись еще за одним человеком из своей компании в зал боулинга и вывели его. В тот момент на этаже уже был едкий дым. Все надышались, но отошли сами, к врачам не обращались. Всех своих, кто на колясках, вытащили».
Сергей Красиков вместе с друзьями, которых удалось спасти, побывал у стихийного мемориала, чтобы почтить память жертв трагедии, унесшей 64 человеческие жизни.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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