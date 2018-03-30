На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж

Жителя
Южно-Сахалинска, переодевавшегося в женщину, задержали за серию магазинных краж.
По данным правоохранительных органов, 30-летний мужчина заходил в магазины и, дождавшись, когда за его действиями не будут наблюдать, забирал понравившийся товар с прилавка. Добычей злоумышленника становились дорогостоящие гаджеты, косметика, одежда и другие предметы, которые можно быстро перепродать за бесценок. Всего на счету вора около 20 разных краж.
При этом в сахалинском УМВД отметили, что в некоторых случаях мужчина, который ранее был неоднократно судим, переодевался в женскую одежду. Он надевал куртку с капюшоном и парик, а также скрывал лицо под медицинской маской.
При этом в сахалинском УМВД отметили, что в некоторых случаях мужчина, который ранее был неоднократно судим, переодевался в женскую одежду. Он надевал куртку с капюшоном и парик, а также скрывал лицо под медицинской маской.
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