Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж. Сахалин, задержание, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж

    На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж

    1 комментарий
    • Фото: ННовости Сахалина / youtube.com
    На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж

    На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж

    На Сахалине рецидивист превращался в женщину ради краж
    • Фото: ННовости Сахалина / youtube.com

      • Жителя Южно-Сахалинска, переодевавшегося в женщину, задержали за серию магазинных краж.

      По данным правоохранительных органов, 30-летний мужчина заходил в магазины и, дождавшись, когда за его действиями не будут наблюдать, забирал понравившийся товар с прилавка. Добычей злоумышленника становились дорогостоящие гаджеты, косметика, одежда и другие предметы, которые можно быстро перепродать за бесценок. Всего на счету вора около 20 разных краж.

      При этом в сахалинском УМВД отметили, что в некоторых случаях мужчина, который ранее был неоднократно судим, переодевался в женскую одежду. Он надевал куртку с капюшоном и парик, а также скрывал лицо под медицинской маской.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru