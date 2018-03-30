Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео

Крупный пожар на складе стройматериалов тушат во Владивостоке

715 Владивосток

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На месте ЧП работают спасатели. По предварительной оценке МЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.



Из сообщения МЧС: «В настоящее время ведется осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительной оценке, площадь пожара составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется».



Очевидцы публикуют в соцестях кадры с места происшествия. На них видны клубы черного дыма и языки пламени.

