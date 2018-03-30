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    Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео. Владивосток, пожары, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео

    Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео

    1 комментарий
    • Фото: dpskontrol_125rus / instagram.com
    Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео

    Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео

    Во Владивостоке на складе стройматериалов вспыхнул крупный пожар: видео
    • Фото: dpskontrol_125rus / instagram.com

      • Крупный пожар на складе стройматериалов тушат во Владивостоке

      На месте ЧП работают спасатели. По предварительной оценке МЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

      Из сообщения МЧС: «В настоящее время ведется осмотр места происшествия и тушение пожара. По предварительной оценке, площадь пожара составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется».

      Очевидцы публикуют в соцестях кадры с места происшествия. На них видны клубы черного дыма и языки пламени.

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