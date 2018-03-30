Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    Медицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы. Воронеж, иностранцы, медицина, стоматология, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы

    Медицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы

    2 комментария

    Медицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы

    Медицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы

      Самым популярным видом медицинского туризма в Россию стала стоматология. 44% иностранцев, которые приехали в нашу страну на лечение в прошлом году, отправились к зубному врачу.

      Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС, чаще всего за красивой улыбкой едут в Воронеж, Рязань и Владимир. Иностранцев привлекают хорошие цены. В России привести рот в порядок можно гораздо дешевле, чем на их родине. В основном у нас лечатся путешественники из Азии.

      Эксперты уверены, что медицинский туризм будет развиваться. В правительство уже направлены предложения, как этому поспособствовать. Один из вариантов — введение tax free на медицинские услуги.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru