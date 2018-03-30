Медицинский туризм: иностранцы едут в Воронеж и Рязань лечить зубы

Самым популярным видом медицинского туризма в Россию стала стоматология. 44% иностранцев, которые приехали в нашу страну на лечение в прошлом году, отправились к зубному врачу.
Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС, чаще всего за красивой улыбкой едут в Воронеж, Рязань и Владимир. Иностранцев привлекают хорошие цены. В России привести рот в порядок можно гораздо дешевле, чем на их родине. В основном у нас лечатся путешественники из Азии.
Эксперты уверены, что медицинский туризм будет развиваться. В правительство уже направлены предложения, как этому поспособствовать. Один из вариантов — введение tax free на медицинские услуги.
Эксперты уверены, что медицинский туризм будет развиваться. В правительство уже направлены предложения, как этому поспособствовать. Один из вариантов — введение tax free на медицинские услуги.
Комментарии