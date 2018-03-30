Сирийские военные разработали план Б для борьбы с боевиками в Восточной Гуте

Больше 143 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту с начала гуманитарной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Причем некоторые из тех, кто вышел из опасных районов всего несколько дней назад, уже могут вернуться в свои дома.
Это стало возможным благодаря выводу боевиков, которые идут на сделку с военными. Не сдаются только члены группировки «Джейш Аль-Ислам», которые удерживают город Дума. Договориться с ними не удается, но у сирийских военных есть план Б. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
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