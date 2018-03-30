Акустический щит: на Крымском мосту началась установка шумозащитных экранов

На участках Крымского моста, примыкающих к берегам Керченского пролива, начался монтаж шумопоглощающих панелей высотой от 3 до 6 метров.
По информации «Интерфакса», защищающие от шума экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией.
Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань»: «Такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 километра от керченского берега».
Щит общей площадью более 25 тысяч квадратных метров обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, которые находятся у границ санитарно-защитной зоны трассы. Шумозащитные экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными панелями. Каркас сделан из нержавеющей стали, а шумопоглощающий элемент — из минераловатной плиты, которая пожаробезопасна и не боится ни влаги, ни ветра.
Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань»: «Такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 километра от керченского берега».
Щит общей площадью более 25 тысяч квадратных метров обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, которые находятся у границ санитарно-защитной зоны трассы. Шумозащитные экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными панелями. Каркас сделан из нержавеющей стали, а шумопоглощающий элемент — из минераловатной плиты, которая пожаробезопасна и не боится ни влаги, ни ветра.
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