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    В Эр-Рияде заговорили о возможной войне с Ираном

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    В Эр-Рияде заговорили о возможной войне с Ираном

    В <nobr>Эр-Рияде</nobr> заговорили о возможной войне с Ираном

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о военном конфликте с Ираном, который может случиться через 10–15 лет.

    Чтобы избежать вооруженного противостояния в регионе, наследник престола призывает международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, передает The Wall Street Journal.

    Мухаммед бен Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии: «Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10–15 лет, вероятно, начнется война с Ираном».

    Эр-Рияд обвиняет иранские власти в незаконной поставке йеменским повстанцам вооружения, в том числе ракет. В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» и правительственными войсками и ополчением, которые лояльны президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

    С воздуха и на земле действия йеменских властей поддерживает арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. За это хуситы регулярно пускают ракеты в сторону территории Саудовской Аравии.

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