При выходе из Восточной Гуты пойманы десятки боевиков с поясами смертника

В гуманитарных коридорах Восточной Гуты с начала их работы задержаны больше 30 боевиков с поясами смертника.
По информации сирийского агентства SANA, всех террористов удалось обезвредить. Как передает Минобороны России, за время гуманитарной операции из опасных районов удалось вывести почти 25 тысяч человек.
Обстановка в Восточной Гуте постепенно налаживается. В те населенные пункты, откуда вышли боевики, уже возвращаются мирные жители. Некоторые покинули свои дома всего несколько дней назад. Террористы еще держат под контролем город Думу. Бойцы группировки «Джейш Аль-Ислам» до сих пор отказываются сдавать позиции.
Мухаммад Хейти, беженец: «Ситуация очень тяжелая. Во всем мире об этом прекрасно знают. Все люди боятся вплоть до того, что боятся разговаривать, потому что все напуганы».
Зейна Хатимун, беженка: «Дела все уже и хуже. Думаю, нужно раз и навсегда войти и все решить, решить проблему. Гуманитарная ситуация вообще ужасная. Мне больше нечего добавить».
Сегодня сирийские военные выдвинули группировке «Джейш Аль-Ислам» ультиматум: если боевики откажутся сдаться, армия готова начать массированное наступление.
Ситуацию в регионе накануне обсудили Сергей Лавров и Стаффан де Мистура. Спецпосланник по урегулированию в Сирии заявил, что ООН рассчитывает на содействие России в активизации переговоров в Женеве. Де Мистура также сообщил, что Организация объединенных наций готова принимать активное участие в гуманитарной операции в Восточной Гуте.
Обстановка в Восточной Гуте постепенно налаживается. В те населенные пункты, откуда вышли боевики, уже возвращаются мирные жители. Некоторые покинули свои дома всего несколько дней назад. Террористы еще держат под контролем город Думу. Бойцы группировки «Джейш Аль-Ислам» до сих пор отказываются сдавать позиции.
Мухаммад Хейти, беженец: «Ситуация очень тяжелая. Во всем мире об этом прекрасно знают. Все люди боятся вплоть до того, что боятся разговаривать, потому что все напуганы».
Зейна Хатимун, беженка: «Дела все уже и хуже. Думаю, нужно раз и навсегда войти и все решить, решить проблему. Гуманитарная ситуация вообще ужасная. Мне больше нечего добавить».
Сегодня сирийские военные выдвинули группировке «Джейш Аль-Ислам» ультиматум: если боевики откажутся сдаться, армия готова начать массированное наступление.
Ситуацию в регионе накануне обсудили Сергей Лавров и Стаффан де Мистура. Спецпосланник по урегулированию в Сирии заявил, что ООН рассчитывает на содействие России в активизации переговоров в Женеве. Де Мистура также сообщил, что Организация объединенных наций готова принимать активное участие в гуманитарной операции в Восточной Гуте.
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