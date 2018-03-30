Убийственный ритуал: в Таиланде 18-летняя девушка умерла во время снятия порчи

Полиция Таиланда разбирается в обстоятельствах смерти
18-летней девушки, которая скончалась во время магического ритуала снятия порчи.
Трагедия произошла в одной из деревень в провинции Чайяпхум, что на северо-востоке Таиланда. Как сообщает онлайн-версия газеты «Кхом Чат Лык», обряд проводили неизвестные в буддийской монашеской одежде. Священный статус этих людей сейчас проверяют местные власти и монашеская община.
Выяснилось, что устроители ритуала заставили девушку выпить две большие пиалы якобы освященной воды, после чего юная тайка почувствовала себя плохо и лишилась чувств. Ее доставили в больницу, где она через несколько часов скончалась.
Следствие установило, что трое мужчин, называвшие себя монахами, появились в окрестностях деревни несколько недель назад и поселились в заброшенном монастыре. Один из «монахов» убедил родителей 18-летней тайки, что их дочери нужно пройти процедуру очищения с помощью освященной воды из монастыря, которую они предлагали всем местным жителям в качестве средства продления жизни. Вывеска, прибитая к стене монастырской беседки, гласила, что один стакан продлевает жизнь на год.
Чудодейственная жидкость не продавалась, но в беседке находился ящик для пожертвований, куда местные жители клали деньги в благодарность за воду и для улучшения собственной кармы. После гибели 18-летней девушки так называемые монахи сбежали, уничтожив и саму воду, и следы ее производства.
Правоохранителям разобраться в этой истории непросто еще и потому, что заявление от родителей поступило слишком поздно, а тело умершей было кремировано 28 марта. До этой процедуры «монахи» поддерживали связь с родителями погибшей и обещали принять на себя ответственность за случившееся, на следующий день после кремации покинули монастырь и исчезли из деревни. Настоящих имен этих людей никто не знает.
Выяснилось, что устроители ритуала заставили девушку выпить две большие пиалы якобы освященной воды, после чего юная тайка почувствовала себя плохо и лишилась чувств. Ее доставили в больницу, где она через несколько часов скончалась.
Следствие установило, что трое мужчин, называвшие себя монахами, появились в окрестностях деревни несколько недель назад и поселились в заброшенном монастыре. Один из «монахов» убедил родителей 18-летней тайки, что их дочери нужно пройти процедуру очищения с помощью освященной воды из монастыря, которую они предлагали всем местным жителям в качестве средства продления жизни. Вывеска, прибитая к стене монастырской беседки, гласила, что один стакан продлевает жизнь на год.
Чудодейственная жидкость не продавалась, но в беседке находился ящик для пожертвований, куда местные жители клали деньги в благодарность за воду и для улучшения собственной кармы. После гибели 18-летней девушки так называемые монахи сбежали, уничтожив и саму воду, и следы ее производства.
Правоохранителям разобраться в этой истории непросто еще и потому, что заявление от родителей поступило слишком поздно, а тело умершей было кремировано 28 марта. До этой процедуры «монахи» поддерживали связь с родителями погибшей и обещали принять на себя ответственность за случившееся, на следующий день после кремации покинули монастырь и исчезли из деревни. Настоящих имен этих людей никто не знает.
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