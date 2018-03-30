СМИ: в Перми девочка без документов выросла бесправной в чужой семье

Соцслужба и следователи выясняют подробности истории девушки, которую вырастили в чужой семье на положении рабыни, не научив грамоте и не оформив ей никаких документов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию региональной службы социальной защиты, ведомство приступило к оформлению документов неграмотной девушки, которую почти 30 лет назад забрала к себе пермская семья.
По информации службы соцзащиты, жительница Перми обнаружила девочку примерно 26–27 лет назад на Центральном колхозном рынке и сочла ее беспризорной. Женщина забрала девочку домой, но не обратилась ни в милицию, ни в комиссию по делам несовершеннолетних. Пермячка решила вырастить девочку сама, вместе со своими двумя детьми.
В приемной семье девочку назвали Мариной. При этом ей не стали оформлять никаких документов. Девочка не посещала школу и поликлинику, не умела читать. В службе соцзащиты установили, что приемного ребенка били и эксплуатировали.
О судьбе Марины стало известно лишь после смерти женщины, которая взяла ее под опеку. Ее родной сын решил помочь Марине с оформлением паспорта и медицинского полиса. Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал доследственную проверку всех обстоятельств этого дела. В ведомстве признают, что установить личность и выяснить настоящее имя беспризорного ребенка, найденного столько лет назад, будет невероятно сложно.
Сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ: «В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление и проверку достоверности всех обстоятельств, приведенных в средствах массовой информации со слов уполномоченного по правам человека в Пермском крае. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение».
Сейчас Марина живет за счет случайных заработков. Соцзащита предложила разместить ее в региональном центре социальной адаптации.
По информации службы соцзащиты, жительница Перми обнаружила девочку примерно 26–27 лет назад на Центральном колхозном рынке и сочла ее беспризорной. Женщина забрала девочку домой, но не обратилась ни в милицию, ни в комиссию по делам несовершеннолетних. Пермячка решила вырастить девочку сама, вместе со своими двумя детьми.
В приемной семье девочку назвали Мариной. При этом ей не стали оформлять никаких документов. Девочка не посещала школу и поликлинику, не умела читать. В службе соцзащиты установили, что приемного ребенка били и эксплуатировали.
О судьбе Марины стало известно лишь после смерти женщины, которая взяла ее под опеку. Ее родной сын решил помочь Марине с оформлением паспорта и медицинского полиса. Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал доследственную проверку всех обстоятельств этого дела. В ведомстве признают, что установить личность и выяснить настоящее имя беспризорного ребенка, найденного столько лет назад, будет невероятно сложно.
Сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ: «В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление и проверку достоверности всех обстоятельств, приведенных в средствах массовой информации со слов уполномоченного по правам человека в Пермском крае. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение».
Сейчас Марина живет за счет случайных заработков. Соцзащита предложила разместить ее в региональном центре социальной адаптации.
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