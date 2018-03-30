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    На Алтае почти на треть сократилось число подтопленных населенных пунктов

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    • Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
    На Алтае почти на треть сократилось число подтопленных населенных пунктов

    На Алтае почти на треть сократилось число подтопленных населенных пунктов

    На Алтае почти на треть сократилось число подтопленных населенных пунктов
  • Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

    • В Алтайском крае почти в два раза сократилось число подтопленных жилых домов, но специалисты прогнозируют новую волну паводка.

    В региональном главке МЧС РФ Алтайского края сообщили, что число подтопленных паводковыми водами жилых домов снизилось практически в два раза — с 1012 до 467.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю: «В десяти муниципальных образованиях подтоплено 40 населенных пунктов и один город, участков подтоплено 1825, подтоплены 467 домов. В пунктах временного размещения остаются 102 человека».

    При этом в ведомстве предупредили, что из-за осадков, которые прогнозируются в регионе 30 и 31 марта, в некоторых районах могут начаться повторные подтопления. Особенно сложной ситуация может стать в Змеиногорском и Чарышском района Алтайского края, цитирует ТАСС.

    смотретьНа Алтае ожидают новую волну паводка: репортаж из зоны стихийного бедствия
    На Алтае ожидают новую волну паводка: репортаж из зоны стихийного бедствия
    Синоптики сообщили, что 30 марта ожидаются дожди, а потом температура воздуха может понизиться до 15 градусов мороза. 31 марта возможен снегопад на всей территории края. Режим ЧС, введенный несколько дней назад в Алтайском крае, сохраняется. МЧС готовится к ухудшению паводковой обстановки и наращивает группировку сил.

    Накануне стало известно о двоих погибших в результате стихийного бедствия.

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