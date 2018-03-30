На Алтае почти на треть сократилось число подтопленных населенных пунктов

В Алтайском крае почти в два раза сократилось число подтопленных жилых домов, но специалисты прогнозируют новую волну паводка.
В региональном главке МЧС РФ Алтайского края сообщили, что число подтопленных паводковыми водами жилых домов снизилось практически в два раза — с 1012 до 467.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю: «В десяти муниципальных образованиях подтоплено 40 населенных пунктов и один город, участков подтоплено 1825, подтоплены 467 домов. В пунктах временного размещения остаются 102 человека».
При этом в ведомстве предупредили, что из-за осадков, которые прогнозируются в регионе 30 и 31 марта, в некоторых районах могут начаться повторные подтопления. Особенно сложной ситуация может стать в Змеиногорском и Чарышском района Алтайского края, цитирует ТАСС.
Синоптики сообщили, что 30 марта ожидаются дожди, а потом температура воздуха может понизиться до 15 градусов мороза. 31 марта возможен снегопад на всей территории края. Режим ЧС, введенный несколько дней назад в Алтайском крае, сохраняется. МЧС готовится к ухудшению паводковой обстановки и наращивает группировку сил.
Накануне стало известно о двоих погибших в результате стихийного бедствия.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю: «В десяти муниципальных образованиях подтоплено 40 населенных пунктов и один город, участков подтоплено 1825, подтоплены 467 домов. В пунктах временного размещения остаются 102 человека».
При этом в ведомстве предупредили, что из-за осадков, которые прогнозируются в регионе 30 и 31 марта, в некоторых районах могут начаться повторные подтопления. Особенно сложной ситуация может стать в Змеиногорском и Чарышском района Алтайского края, цитирует ТАСС.
Синоптики сообщили, что 30 марта ожидаются дожди, а потом температура воздуха может понизиться до 15 градусов мороза. 31 марта возможен снегопад на всей территории края. Режим ЧС, введенный несколько дней назад в Алтайском крае, сохраняется. МЧС готовится к ухудшению паводковой обстановки и наращивает группировку сил.
Накануне стало известно о двоих погибших в результате стихийного бедствия.
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