Православный стартап: в Хабаровске батюшка варит кофе посетителям молодежного кафе

Много шума среди хабаровских прихожан наделал батюшка-бариста . В свободное от литургий и проповедей время отец Андрей служит и исповедует за барной стойкой. Греха за собой он не признает, так как наливает исключительно безалкогольные напитки и разговоры ведет сплошь душеспасительные.

Православного хабаровского священника Андрея Долгополова его паства знает в двух ипостасях. Утром он традиционно служит в соборе и читает молитвы с амвона, а вечером надевает поверх рясы фартук и принимает заказы за барной стойкой.



Люди, не знакомые с духовником Долгополовым, сгоряча рассудили, что батюшка ведет себя не по канону и наверняка разливает по бокалам кагорчик. К досужим разговорам священник относится снисходительно. Тех, кто сомневается, он лично приглашает в первое на Дальнем Востоке православное кафе. Условие одно: в этих стенах сухой закон надобно исполнять.



Андрей Долгополов, священник Градо-Хабаровского собора Успения Божьей Матери: «У нас бар безалкогольный, мы готовим чай, кофе. Если я готовлю завтраки своим детям, готовлю ужины для супруги, то почему бы мне не приготовить вкусные блюда своим любимым прихожанам?»



Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, в свободное от церковных дел время отец Андрей сам готовит и обслуживает посетителей. Даже в дни Великого поста меню далеко от аскетизма. На первое сегодня грибной суп-пюре и минестроне, на второе — ризотто с овощами и паста с морепродуктами. Для молодежи всегда найдется кое-что из фастфуда, например, картошка фри и фишбургер с фаршем из щуки. Съесть такой не в рыбный день некоторым постящимся совсем не грешно.



Андрей Долгополов: «По благословению патриарха те люди, которые заняты тяжелым физическим трудом, которые болеют, учатся, могут кушать рыбу спокойно».



Вечно голодных студентов здесь в самом деле много. Кафе находится в самом центре города, недалеко от учебных заведений, поэтому перекусить после лекций забегают даже убежденные атеисты.



Никита Иванов, студент: «Думал, что здесь будет батюшка в рясе стоять и что-то проповедовать. Но нет, тут обычное кафе, можно посидеть и пообщаться с людьми».



Батюшка-бариста, конечно, не проповедует, но поговорить по душам не против. В Хабаровской епархии отец Андрей руководит отделом по делам молодежи и знает, как истолковать Священное Писание на понятном для нее языке, что и делает по вечерам, обсуждая с молодыми людьми их насущные проблемы с точки зрения религии. Веру он никому не навязывает, но выслушать исповедь готов всегда.



Андрей Долгополов: «Многие люди писали, что мы очень угадали с форматом, потому что бармен, бариста — это, как правило, лучший психолог, к которому люди обращаются за советом и изливают ему душу».



Поиск новых форматов миссионерства в Хабаровской епархии оценили. Православное кафе, построенное на деньги благотворителей, работает с полного благословения местного владыки. Людей невоцерковленных, которые после духовных бесед за чашкой чая примут решение найти свою дорогу к храму, священник Андрей Долгополов готов крестить по христианской традиции — накануне Пасхи, в Великую субботу.