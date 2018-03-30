Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в Россию прекращен из-за мраморного клопа

Со 2 апреля Россия запрещает ввоз из Абхазии всех растительных товаров. Прекращаются поставки мандаринов, орехов, сладостей и специй. Виной всему коричнево-мраморный клоп, который для человека не опасен, но представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству.

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В Абхазии популяция этих насекомых стала критической. В прошлом году они уничтожили половину урожая цитрусовых. Это сказалось на российских прилавках, перед Новым годом абхазские мандарины вдруг стали дефицитным товаром.



Российские специалисты уже предложили коллегам пять видов химических препаратов, которые защитят все сельхозкультуры в Абхазии. Первую партию этих средств передадут в ближайшее время.



Запрет на ввоз абхазских овощей и фруктов носит временный характер, но сроки окончания эмбарго не называются. В Россельхознадзоре говорят, что эта мера будет действовать, пока клопы не отступят.