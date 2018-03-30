В Австралии разбился воздушный шар с 20 пассажирами

Не менее 9 туристов получили травмы в результате падения воздушного шара в популярном винодельческом регионе Австралии.
По информации ABC News, инцидент произошел недалеко от австралийского города Поколбин, примерно в 140 км к северу от Сиднея. Воздушный шар, принадлежащий туристической компании Balloon Safaris, при посадке задел высокое дерево и рухнул на землю. В момент аварии аэростата в его гондоле находились 20 человек, 9 из них были госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести, включая травмы позвоночника.
Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет.
В январе этого года в такой же аварии воздушного шара компании Balloon Safaris пострадали 4 туристов. Долина Хантер, где произошла уже вторая авария воздушного шара за год, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей австралийского штата Новый Южный Уэльс.
Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет.
В январе этого года в такой же аварии воздушного шара компании Balloon Safaris пострадали 4 туристов. Долина Хантер, где произошла уже вторая авария воздушного шара за год, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей австралийского штата Новый Южный Уэльс.
Комментарии