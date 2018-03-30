Минобороны: 23 иностранных самолета за неделю вели разведку у границ РФ

Российские истребители шесть раз за неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов у территории РФ.
Как пишет газета «Красная звезда»,
разведку у границ России за минувшие 7 дней проводили 23 иностранных самолета. Российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
В Минобороны РФ подчеркнули, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Также сообщается о проведении российскими специалистами инспекции на территории США, которая была проведена согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не проводилось.
разведку у границ России за минувшие 7 дней проводили 23 иностранных самолета. Российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
В Минобороны РФ подчеркнули, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Также сообщается о проведении российскими специалистами инспекции на территории США, которая была проведена согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не проводилось.
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