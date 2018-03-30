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    Хакеры украли данные 150 млн пользователей счетчика калорий

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    Хакеры украли данные 150 млн пользователей счетчика калорий

    Хакеры украли данные 150 млн пользователей счетчика калорий

    Американские СМИ сообщили о крупнейшей утечке личных данных за последнее время: хакеры взломали популярную программу для похудения MyFitnessPal.

    Как передает Reuters со ссылкой на информацию американского производителя спортивной экипировки Under Armour, хакеры получили доступ к личным данным 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal, принадлежащих этой компании.

    Сообщается, что взлом и кража данных произошли еще в феврале. Хакеры получили доступ к именам пользователей, их электронным адресам и паролям. В компании Under Armour подчеркивают, что взломщики не смогли получить доступ к номерам водительских прав, карточек социального страхования, а также данным платежных карт худеющих людей.

    Представители компании Under Armour заявили, что сотрудничают с фирмами, работающими в сфере кибербезопасности, а также с правоохранительными органами. Пользователям сайта MyFitnessPal уже сообщили о случившемся и предложили им поменять пароли.

    СМИ пишут, что взлом программы для похудания стал самой крупной утечкой данных в 2018 году.

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