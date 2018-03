Хакеры украли данные 150 млн пользователей счетчика калорий

Как передает Reuters со ссылкой на информацию американского производителя спортивной экипировки Under Armour, хакеры получили доступ к личным данным 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal, принадлежащих этой компании.Сообщается, что взлом и кража данных произошли еще в феврале. Хакеры получили доступ к именам пользователей, их электронным адресам и паролям. В компании Under Armour подчеркивают, что взломщики не смогли получить доступ к номерам водительских прав, карточек социального страхования, а также данным платежных карт худеющих людей.Представители компании Under Armour заявили, что сотрудничают с фирмами, работающими в сфере кибербезопасности, а также с правоохранительными органами. Пользователям сайта MyFitnessPal уже сообщили о случившемся и предложили им поменять пароли.СМИ пишут, что взлом программы для похудания стал самой крупной утечкой данных в 2018 году.