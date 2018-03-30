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    В Биробиджане полицейский подбросил сопернику наркотики и сел в тюрьму

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    В Биробиджане полицейский подбросил сопернику наркотики и сел в тюрьму

    В Биробиджане полицейский подбросил сопернику наркотики и сел в тюрьму

    Суд вынес приговор экс-полицейскому, подбросившему наркотики и патроны в чужую машину, и добивавшемуся уголовного преследования невиновного человека.

    К семи годам лишения свободы приговорен бывший сотрудник правоохранительных органов в Биробиджане, который пытался устранить соперника в любовном треугольнике, состряпав уголовное дело.

    Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Еврейской автономной области: «Собранные следователем следственных органов СК РФ по ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника УМВД России по ЕАО. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

    Следователи установили, что полицейский заявил о знакомом ему жителе Биробиджана, что тот употребляет и распространяет наркотики. А затем подбросил обвиняемому в машину наркотики и патроны к огнестрельному оружию. В ходе следствия бывший сотрудник правоохранительных органов признался, что хотел избавиться от соперника и разорвать отношения между ним и нравившейся ему девушкой.

    Бывшего полицейского признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса. Теперь ему предстоит понести ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, клевету с использованием служебного положения, ложный донос с искусственным созданием доказательств, а также за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и изготовление наркотиков, пишет ТАСС.

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