В Биробиджане полицейский подбросил сопернику наркотики и сел в тюрьму

Суд вынес приговор
экс-полицейскому, подбросившему наркотики и патроны в чужую машину, и добивавшемуся уголовного преследования невиновного человека.
К семи годам лишения свободы приговорен бывший сотрудник правоохранительных органов в Биробиджане, который пытался устранить соперника в любовном треугольнике, состряпав уголовное дело.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Еврейской автономной области: «Собранные следователем следственных органов СК РФ по ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника УМВД России по ЕАО. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».
Следователи установили, что полицейский заявил о знакомом ему жителе Биробиджана, что тот употребляет и распространяет наркотики. А затем подбросил обвиняемому в машину наркотики и патроны к огнестрельному оружию. В ходе следствия бывший сотрудник правоохранительных органов признался, что хотел избавиться от соперника и разорвать отношения между ним и нравившейся ему девушкой.
Бывшего полицейского признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса. Теперь ему предстоит понести ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, клевету с использованием служебного положения, ложный донос с искусственным созданием доказательств, а также за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и изготовление наркотиков, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Еврейской автономной области: «Собранные следователем следственных органов СК РФ по ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника УМВД России по ЕАО. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».
Следователи установили, что полицейский заявил о знакомом ему жителе Биробиджана, что тот употребляет и распространяет наркотики. А затем подбросил обвиняемому в машину наркотики и патроны к огнестрельному оружию. В ходе следствия бывший сотрудник правоохранительных органов признался, что хотел избавиться от соперника и разорвать отношения между ним и нравившейся ему девушкой.
Бывшего полицейского признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса. Теперь ему предстоит понести ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, клевету с использованием служебного положения, ложный донос с искусственным созданием доказательств, а также за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и изготовление наркотиков, пишет ТАСС.
Комментарии