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    В Тихом океане объявлена угроза цунами

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    В Тихом океане объявлена угроза цунами

    В Тихом океане объявлена угроза цунами

    У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой более 7, существует угроза цунами.

    По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился у берегов Папуа — Новой Гвинеи, в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тысяч человек. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Тихоокеанский центр предупреждения о цунами распространил экстренное предупреждение. Как сообщается на сайте ведомства, на некоторых побережьях Тихого океана волны цунами могут достигнуть метра над уровнем прилива.

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