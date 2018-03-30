В Тихом океане объявлена угроза цунами

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой более 7, существует угроза цунами.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился у берегов Папуа — Новой Гвинеи, в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо с населением более 20 тысяч человек. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами распространил экстренное предупреждение. Как сообщается на сайте ведомства, на некоторых побережьях Тихого океана волны цунами могут достигнуть метра над уровнем прилива.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами распространил экстренное предупреждение. Как сообщается на сайте ведомства, на некоторых побережьях Тихого океана волны цунами могут достигнуть метра над уровнем прилива.
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